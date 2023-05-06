Захар Прилепин тяжело ранен после покушения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде в субботу, 6 мая, был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Как передает РБК, ссылаясь на источник, близкий к Министерству внутренних дел, писатель был тяжело ранен.

Как сообщили kp.ru в пресс-службе Захара Прилепина, писатель на данный момент "в порядке". Его телефон отключен.

Как писал сайт KP.RU, проект wargonzo сообщает, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была и его дочь, однако она не пострадала, тем не менее погиб охранник писателя.