Медведев предрек появление четвертого рейха после краха экономики ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вскоре ФРГ полностью утратит свое политическое и экономическое лидерство в Европе, предупредив, если продолжит следовать своему нынешнему курсу.

«Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России», - заявил зампред Совбеза РФ, отметив, что утрата позиций Берлина произойдет «на радость другим еврограндам», указав на Париж и Лондон.

Медведев также заявил, что отказавшись от энергетического сотрудничества с Москвой, немецкое правительство не смогло найти драйвер эффективного развития для своей страны. Как он заявил, свыше 50% немцев выступают за отставку правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Напомним, после того, как глава немецкого правительства заявил о том, что Россия больше не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, Медведев заявил, что Берлин действует как враг Москвы, объявив гибридную войну.