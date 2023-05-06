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НовостиВ мире6 мая 2023 11:26

Пользователи Twitter потребовали отставки Байдена после двух слов посетителю мексиканского ресторана

Американцы считают, что психическое здоровье их президента не в порядке
Мила ГЕНЬ
Пользователи Twitter потребовали отставки Байдена после двух слов посетителю мексиканского ресторана

Пользователи Twitter потребовали отставки Байдена после двух слов посетителю мексиканского ресторана

Фото: REUTERS

Пользователей Twitter возмутило поведение Джо Байдена в мексиканском кафе Taqueria Habanero в Вашингтоне. Президент США попросил посетителя не прыгать. Однако в том месте, куда он обращался, никого не было. Президента заподозревали в психических заболеваниях, люди потребовали его отставки.

Напомним, странный инцидент произошел еще в середине апреля. Некоторые пользователи Twitter отметили «потерянность» американского лидера и назвали его «чудаком». Люди обеспокоены тем, что истинное состояние здоровья Байдена скрывают.

— Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться, — категорично заявил один из пользователей соцсети.

80-летний Джо Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно оказывается героем курьезных ситуаций. Ходят слухи, что виной тому становятся возможные проблемы со здоровьем.

Ранее KP.RU писал, что Байден опять перепутал Трампа с Обамой.