Байден перепутал Трампа с Обамой Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден вновь оговорился, призвав не дать бывшему американскому лидеру Бараку Обаме выиграть следующие президентские выборы в Соединенных Штатах.

«Мы не можем позволить Обаме … Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», - сказал в беседе с телеканалом MSNBC глава Белого дома.

Барак Обама был 44-ым президентом США в период с 2009 года по 2017 год.

Напомним, это далеко не первая оговорка действующего американского лидера. Так, Байден не мог вспомнить администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера из Вирджиниивсего лишь через несколько минут после разговора с ней. Незадолго до этого он перепутал имя губернатора Мичигана, а в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Кроме того, поздравил «Рашида Санука» с назначением на пост премьера Великобритании и трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера из Вирджинии.