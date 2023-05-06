Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве

Карл III был коронован в Вестминстерском аббатстве Фото: REUTERS

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, 6 мая, был коронован король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III.

Само таинство помазания было совершено духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийский Джастином Уэлби, но было скрыто от гостей церемонии и миллионов телезрителей специальной ширмой.

Во время обряда помазания, все детали которого расписаны Букингемским дворцом, архиепископ наливает елей из ампулы - золотого сосуда в форме орла - в коронационную ложку, которую изготовили еще в XII веке, после чего архиепископ наносит елей на голову, грудь и руки короля, сидящего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю.

Это единственная средневековая регалия, которая сохранилась после Английской революции середины XVII века.

Напомним, ранее сообщалось, что намерение Карла III провести многоконфессиональную церемонию может стать противоречием с каноническими правилами, поссорив его с Англиканской церковью. Как заявлял The Mail on Sunday, король поругался с лидерами церкви по вопросу о роли, которую могут получить другие конфессии в его коронации.