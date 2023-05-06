На Запорожской АЭС остановлены все блоки

Все реакторы ЗАЭС остановлены Фото: Олег АДАМОВИЧ

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что коллектив станции принимает все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности в регионе, все блоки атомной электростанции остановлены.

“Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности”, – заявил Черничук.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что анонсированное контрнаступление украинской армии может начаться в ближайшие дни, поэтому для обеспечения безопасности местных жителей было решено провести их частичный вывоз из 18-ти населенных пунктов, близких к линии соприкосновения.

Юрий Черничук отметил, что необходимости эвакуации сотрудников Запорожской АЭС нет, а решение Балицкого связано в первую очередь с “обеспокоенностью психологическим состоянием детей”.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чего добивается Украина, обстреливая атомную электростанцию, а также может ли произойти второй “Чернобыль” и почему Европа закрывает глаза на действия киевского режима.