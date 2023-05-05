Врио главы Запорожья Балицкий допустил начало контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

Врио главы Запорожья допустил начало контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы Фото: REUTERS

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или даже часы, считает временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линии боевого столкновения, за пределами линии на глубину до 150 километров и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», – заявил он в эфире телепередачи «Соловьев Live».

По словам Балицкого, все зеленые насаждения и посадки «забиты» украинской техникой и личным составом ВСУ. Как сообщил врио главы Запорожской области, украинские войска полностью выселяют зону у линии соприкосновения, перебрасывая технику в ночные часы.

Напомним, в среду, 3 мая, ВСУ атаковали российские позиции в Запорожской области южнее Орехова.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ накапливают подразделения на передовой для возможного проведения контрнаступления в Запорожской области.