Рогов считает, что контрнаступление ВСУ неизбежно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что украинская армия обязательно попытается провести наступление в Запорожской области.

“Схватка неизбежна. Погода на Запорожье стабилизировалась. Неделю нет дождей. Светит солнце и дует южный степной ветер. Почва просохла”, – заявил Рогов у себя в телеграм-канале.

Также он отметил, что Украина накопила достаточно войск для попытки наступления в регионе еще в апреле, но ожидала именно погоды. В последнее время обстрелы приграничных населенных пунктов со стороны ВСУ участились.

Рогов подчеркнул, что решение главы региона о проведении частичной эвакуации в ближайших к линии соприкосновения населенных пунктах является необходимой мерой обеспечения безопасности и к ней нужно относиться максимально серьезно.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя действительно является наиболее вероятным сценарием предстоящего контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.