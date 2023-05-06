Пользователи Twitter осудили наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III Фото: REUTERS

Известный юрист Дженна Эллис осудила в Twitter жену и внучку президента США Байдена Джилл и Финнеган за то, что женщины надели на коронацию Карла III платья в цветах украинского флага.

«Первая леди США представляет Украину вместо родной страны», - написала Эллис.

Крисс Табс подчеркнул, что «они умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу».

Другие пользователи отметили, что «это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа».

«Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасет», - с сожалением добавил пользователь.

Еще один подписчик юриста посмеялся: «Бедняжки, думали, что приехали на встречу к Зеленскому».

Как писал сайт KP.RU, 6 мая 2023 года в 11 часов утра по местному времени в Вестминстерское аббатство в современном экипаже Diamond Jubilee прибыл Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой. В соборе, где уже 900 лет коронуют английских монархов, было около 2000 гостей. При этом выезд из дворца начался в 6 утра по местному времени.

Среди приглашенных - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза.

Отмечалось, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз долгие годы терпеливо дожидался этого дня. Это было делом непростым и одновременно весьма деликатным, ведь страной правила его мать. И вот пробыв в режиме ожидания целых 70 лет, Чарльз, после смерти матери ставший королем Карлом III, сегодня получил все полагающиеся британскому монарху регалии.