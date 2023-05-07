Жители Австрии возмутились требованиями посла Украины запретить русским общинам отмечать День Победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские читатели издания Exxpress остались крайне недовольны высказываниями украинского посла Василия Химинца, который потребовал запретить русским общинам в Австрии публично праздновать День Победы.

«Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?», - пишет один из читателей.

В целом, большая часть недовольных австрийцев высказывалась именно на тему того, что представитель Украины что-то требует от Австрии, и пытается диктовать им правила поведения и действия в отношении русскоговорящих. Например, один из читателей напомнил украинскому послу о том, что «Австрия - нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина», указав на гонения оппозиционных СМИ и политиков.

Другие австрийцы не преминули посетовать на то, что Украина требует всё больше и больше, от лица всех своих чиновников, включая президента. Прозвучали и радикальные предложения, сводящиеся к тому, что украинцам стоило бы вернуться к себе домой и заниматься своей страной, а не требовать что-либо в гостях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что это далеко не первый случай, когда украинские политики вызывают жёсткую и агрессивную реакцию в западном обществе. Например, не так давно жители Германии раскритиковали Зеленского за заявления о целях попытки контрнаступления.