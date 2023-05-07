Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 мая 2023 8:11

Жители Австрии возмутились требованиями посла Украины запретить русским общинам отмечать День Победы

Австрийцы крайне недовольны тем, что посол Украины указывает им, что делать внутри своей страны
Сергей КУДРИН
Жители Австрии возмутились требованиями посла Украины запретить русским общинам отмечать День Победы

Жители Австрии возмутились требованиями посла Украины запретить русским общинам отмечать День Победы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские читатели издания Exxpress остались крайне недовольны высказываниями украинского посла Василия Химинца, который потребовал запретить русским общинам в Австрии публично праздновать День Победы.

«Это нормально? Что украинцы хотят диктовать нам, что мы должны делать, а что нет?», - пишет один из читателей.

В целом, большая часть недовольных австрийцев высказывалась именно на тему того, что представитель Украины что-то требует от Австрии, и пытается диктовать им правила поведения и действия в отношении русскоговорящих. Например, один из читателей напомнил украинскому послу о том, что «Австрия - нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина», указав на гонения оппозиционных СМИ и политиков.

Другие австрийцы не преминули посетовать на то, что Украина требует всё больше и больше, от лица всех своих чиновников, включая президента. Прозвучали и радикальные предложения, сводящиеся к тому, что украинцам стоило бы вернуться к себе домой и заниматься своей страной, а не требовать что-либо в гостях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что это далеко не первый случай, когда украинские политики вызывают жёсткую и агрессивную реакцию в западном обществе. Например, не так давно жители Германии раскритиковали Зеленского за заявления о целях попытки контрнаступления.