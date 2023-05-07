Рогов заявил о сохранении возможности начала контрнаступления ВСУ в ближайшие дни Фото: REUTERS

Несмотря на то, что обещанное Киевом наступление украинской армии не состоялось 5-6 мая 2023 года, вероятность попытки ВСУ перейти в атаку всё ещё сохраняется, и актуальна на ближайшие несколько дней. Об этом заявил агентству РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется», - говорит Рогов.

Он также уверен, что ВСУ будут активно обстреливать все ближайшие населённые пункты, когда и если перейдут в контрнаступление. В связи с этим, ещё 5-6 мая были эвакуированы жители прифронтовых районов, которые захотели уехать. Их вывезли вглубь регионов, в свои дома люди вернутся после того как противник будет отброшен.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Киеве опасаются недостаточности контрнаступления для того, чтобы оправдать ожидания США и Евросоюза.