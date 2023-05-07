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НовостиПолитика7 мая 2023 9:24

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ракетный комплекс в зоне спецоперации

Поразить американский ЗРК удалось в районе населенного пункта Водяное
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ракетный комплекс в зоне спецоперации

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ракетный комплекс в зоне спецоперации

Фото: Александр КОЦ

В зоне специальной военной операции российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации Минобороны, российский дрон-камикадзе уничтожил ЗРК "Avenger", который Киеву недавно поставил Пентагон.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населённого пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", огнём артиллерии", - заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Ранее российские военнослужащие смогли поразить две механизированные бригады ВСУ после вскрытия их местоположения. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. А артиллеристы армии РФ поразили склад вооружения бригады ВСУ. Кроме того, были уничтожены минометные расчеты, САУ "Акация", система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".