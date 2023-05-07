ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на военный аэродром в Ивановской области Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники ФСБ задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, занимавшейся доставкой самодельных взрывных устройств для атаки дронами на военный аэродром в Ивановской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме «Северный» в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФСБ, задержание производилось совместно с МВД России. Диверсанты пытались доставить взрывчатку на легкомоторном самолёте «Аэропракт-А 32» из Блистова, Черниговской области. Предположительно, целями планировавшейся диверсии были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Российские спецслужбы вели слежку за украинским самолётом, и как только он приземлился в Тульской области, и экипаж начал процесс передачи самодельной взрывчатки агентам украинской разведки на территории РФ, все террористы были задержаны. Сейчас ведётся поиск и установление личностей других членов группы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ФСБ России пресекла атаку украинских диверсантов на одного из руководителей Запорожской АЭС.