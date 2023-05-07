В Польше сообщили о перехвате российским Су-35 самолета Turbolet L-410 над Черным морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Польская пограничная служба заявила о том, что российский истребитель Су-35 над акваторией Чёрного моря, якобы, совершил опасные манёвры вблизи самолёта Turbolet L-410 Польши, проводившего операцию Frontex под командованием Румынии. Соответствующая информация опубликована в пресс-службе польского ведомства.

Согласно заявлениям польских пограничников, «опасное событие» произошло 5 мая, когда Turbolet L-410 патрулировал Чёрное море в оперативном районе, который обозначила Румыния, в рамках проведения совместной операции Frontex. Российский истребитель, как утверждается, подлетел к польскому самолёту и «совершил агрессивные и опасные маневры».

Со слов польского ведомства, манёвры Су-35 заключались в трёх подлётах на опасно-близкое расстояние, из-за чего экипаж Turbolet L-410 потерял контроль над самолётом, в связи с создавшейся зоной высокой турбулентности, после чего польским военным пришлось экстренно снижать высоту. Сообщается, что польский самолёт благополучно приземлился, а российский истребитель удалился после третьего подлёта.

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