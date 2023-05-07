Президент Чехии Павел призвал Киев не торопиться с началом контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Пётр Павел заявил, что Украина должна как следует подготовиться к планируемому контрнаступлению. В связи с этим он считает, что Киев должен повременить со своими планами, и даже при должной подготовке президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть готовым к невозможности достижения всех поставленных задач. Об этом пишет The Guardian.

«Если это контрнаступление провалится, то это будет очень болезненно для Украины, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году», - заявил Павел.

При этом чешский лидер уверен, что вне зависимости от степени готовности контрнаступления, ВСУ понесут «ужасные потери», и Киев просто не может позволить себе провалить эту операцию, которая требует слишком большого количества ресурсов, и без того ограниченных.

Готовиться к тому, что всех целей украинцы достичь не сумеют, Павел призвал и своих западных коллег.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Запорожской области ожидают начала украинского контрнаступления в ближайшие дни.