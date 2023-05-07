Политик Филиппо: новый пакет санкций против России втянет ЕС в конфликт со всем миром

Новый пакет санкций ЕС может привести к ссоре Европы со всем миром Фото: REUTERS

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо допустил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром.

“Своим будущим "11-м пакетом антироссийских санкций" ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России… То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!”, – возмутился политик у себя в Twitter и призвал “остановить это безумие”.

По мнению лидера французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, постоянное введение новых санкций ЕС против России является “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность предыдущих ограничительных мер.

Напомним, недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России. Пауэлл также признал, что санкции нанесли серьезный ущерб и самой Америке.