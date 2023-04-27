Глава ФРС США Пауэлл признал провал санкций против России в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Вован и Лексус представились Зеленским и получили оценку эффективности антироссийских санкций Фото: Иван МАКЕЕВ

Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России. Видео розыгрыша пранкеры выложили на Rutube.

“Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального Банка России, она вполне дееспособна (...) Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна”, – сказал глава ФРС пранкерам.

Также Пауэлл сообщил, что санкции против России привели США к росту инфляции, стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также нарушили некоторые логистические цепочки. Пауэлл считает, что практически все санкции Белого дома оказались безуспешными.

Сайт KP.RU рассказывал, как антироссийские санкции аукнулись Западу. Из-за ограничений против России в Европе закрываются заводы, взлетают цены и бьет рекорды рост инфляции.

Издание Global Times отмечало, что США не смогли сломать Россию санкциями и военной помощью Украине, а лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино назвал постоянное введение новых санкций “нескончаемой шуткой”, показывающей безрезультатность предыдущих ограничительных мер.