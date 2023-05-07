Йеллен предрекла конституционный кризис в США из-за действий Байдена Фото: REUTERS

В случае если президент США Джо Байден решит воспользоваться 14-й поправкой в конституции, которая позволяет избежать дефолта в стране, Штаты столкнутся с сильнейшим конституциональным кризисом. Об этом заявила телеканалу ABC News глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», - уверена Йеллен.

Сейчас Минфин США, говорит Йеллен, работает в направлении расширения госдолга Америки, что позволит избежать дефолта менее болезненным способом, нежели применение 14-й поправки, которая позволяет президенту страны решать вопросы госдолга лично, без согласования с конгрессом.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Йеллен заявила об уменьшении у Минфина США возможностей для борьбы с надвигающимся на Америку дефолтом.