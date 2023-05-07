Глава Минфина США Йеллен заявила о сокращении возможностей для борьбы с дефолтом Фото: Евгения ГУСЕВА

У США заканчиваются возможности применять экстраординарные меры, направленные на борьбу с надвигающимся дефолтом. Об этом заявила в субботу, 7 мая, глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен, в беседе с телеканалом ABC News.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», - заявила Йеллен.

По словам руководителя финансового ведомства, у Вашингтона есть время до 1 июня 2023 года. После этой даты, если конгресс США не решится расширить лимиты заимствований у других государств, Штаты окажутся не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что и китайские издания отмечают заметное падение финансовой стабильности в США, особенно обострившееся после обвала нескольких крупнейших банков. Санкции против России, уверены в Китае, сыграли злую шутку с американцами, в то время как РФ снова вошла в список десяти крупнейших экономик мира.