Рогов призвал МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС

Рогов призвал МАГАТЭ прекратить "ритуальные танцы" вокруг ЗАЭС Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС и рассказал ему основный источник ядерной опасности в регионе.

“Все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. <...> единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом”, – заявил Рогов агентству РИА Новости.

Также он допустил, что заявления МАГАТЭ могут быть попыткой создания “алиби” в возможной провокации киевского режима в отношении ЗАЭС.

Сайт KP.RU вместе с экспертами разобрался, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.

Напомним, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук недавно заявил, что коллектив станции принимает все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности в регионе, а все блоки атомной электростанции остановлены.