Не менее 18 человек погибло при затоплении туристического катера в Индии Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в результате затопления туристического катера в штате Керала погибло не менее 18 человек, большая часть из которых – дети. Всего на судне находилось около 30 пассажиров.

В данный момент на месте работают спасательные службы, доставляющие пострадавших на берег. В основном на судне были школьники, приехавшие на прогулки на время каникул.

Напомним, в конце 2022 года в Индии произошла другая крупная трагедия. Более 140 человек погибло при обрушении моста через реку Мачху в штате Гуджарат на западе страны, а десятки людей получили ранения во время падения и при попытках удержаться за обрывающиеся канаты и искореженные остатки конструкции.

Также в начале этого года в индийском штате Гуджарат трое взрослых и трое детей погибли после того, как им перерезало горло леером в ходе международного фестиваля воздушных змеев.