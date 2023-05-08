В Киеве и Киевской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, об этом написало украинское издание.

Позже сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Сигнал тревоги в столице Украины и Киевской области прозвучал практически одновременно - около 23.35.

Затем сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Киевской и Черниговской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.