В подполье Николаева заявили, что в городе мобилизуют всех мужчин без разбора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Николаеве сотрудники военных комиссариатов забирают в мобилизационные пункты всех мужчин без разбора, заявил один из активистов городского подполья.

«Придурки из военкоматов забирают всех мужиков без разбора, тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, тогда как жирные упыри из нацбатов снимают видео вместе с англоязычными вояками», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Активист подполья обратился к женщинам Николаева, призвав их убеждать близких избегать мобилизации и помогать им в этом. Он заявил, что даже если мужчины не погибнут на передовой, то попадут в плен, откуда власти Украины их не заберут никогда, поскольку они Киеву не нужны.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Украине рассказали, что Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военкоматами задачу набрать еще как минимум 150 тысяч добровольцев вдобавок к тем, кого уже удалось взять.