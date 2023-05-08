Резервуар с дизельным топливом поврежден после взрывов в Киеве Фото: REUTERS

В Соломенском районе Киева после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом, сообщила военная администрация города.

«В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)», – сказано в Telegram-канале администрации.

Кроме того, в сообщении говорится, что на одной из стоянок были повреждены 15 грузовых и пять легковых автомобилей, а также, вероятно, повреждена газовая труба высокого давления, вследствие чего возник пожар.

Напомним, ночью 8 мая в Киеве и Киевской области прогремели взрывы.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 7 мая, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали около 23:35. Позже сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали в Черниговской областях.