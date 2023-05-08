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НовостиПолитика8 мая 2023 6:31

На складах ВСУ в Одессе произошли пожары и взрывы боеприпасов

Рогов сообщил о пожарах и взрывах боеприпасов на складах в Одессе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На складах ВСУ в Одессе произошли пожары и взрывы боеприпасов

На складах ВСУ в Одессе произошли пожары и взрывы боеприпасов

Фото: REUTERS

На складах Вооруженных сил Украины в Одессе и Одесской области произошли пожары и взрывы боеприпасов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Пожары и детонация боеприпасов – результат прилета российских ракет Х-22 по военным складам боевиков ВСУ на побережье Одесской области в районе Затоки и на окраинах Одессы», – написал он в своем Telegram-канале.

Причиной мощных взрывов стали пожары на складах продовольственного предприятия, а также на Черноморском побережье, добавил Рогов.

Напомним, в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Киевской и Черниговской областях.

В ночь на 7 мая в Николаеве прогремели три взрыва, а также объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, взрывы происходили в Одессе, а на всей территории Одесской области звучали сирены.