ФСБ пресекла попытку диверсии на перегоне железной дороги в Челябинской области

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области задержали трех человек. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье они пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.

Факт задержания подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. По информации ведомства, задержанные причастны к происшествию на участке Южно-Уральской железной дороги.

Напомним, 7 мая на перегоне железной дороги Супряк – Цемзавод в Челябинской области произошел пожар, горели оборудование, а именно релейный и батарейный шкафы. Инцидент не повлиял на движение поездов, а сам пожар удалось быстро ликвидировать.

По предварительной информации Южно-Уральской железной дороги, причиной возгорания стал поджог. Сообщалось также, что тех, кто вмешался в работу железного транспорта, ищут.

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года ФСБ проинформировала о том, что сотрудники ведомства пресекли попытку диверсии на железной дороге. Они задержали трех человек при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги.

Против задержанных было заведено уголовное дело по статье «покушение на диверсию». Все трое были взяты под стражу по решению суда.

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