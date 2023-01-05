ФСБ России пресекла диверсию на железной дороге Фото: REUTERS

Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на Южно-Уральской железной дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Уточняется, что в подготовке диверсии участвовало трое мужчин. Правоохранительные органы задержали преступников.

"Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы", - сказали в правоохранительных органах.

Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области подтвердила факт предотвращения диверсии.

При этом собеседник агентства уточнил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "покушение на диверсию". Решением суда трое мужчин арестованы на два месяца.

Напомним, 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание диверсионных сообществ.

Депутаты во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным предложили три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".