Китай сообщил об успешном испытании многоразового космического аппарата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в понедельник, 8 мая, на Землю вернулся китайский экспериментальный космический аппарат многоразового использования, он провел на орбите 276 дней, сообщило издание China Daily со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

По информации корпорации, успешное испытание стало «крупным прорывом» Китая в сфере многоразовых космических аппаратов.

Отмечается, что аппарат запустили 5 августа 2022 года с космодрома Цзюцюань.

КНР уже второй раз сообщает результаты испытания экспериментального космического аппарата многоразового использования. Как ранее писал сайт KP.RU, 6 сентября 2020 года сообщалось об успешном возращении на Землю китайского космического корабля многоразового использования.

Однако тогда аппарат пробыл на орбите менее двух дней. В то же время местные СМИ заявили, что Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов.