Премьер Армении Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 8 мая, отправится с рабочим визитом в Москву для того, чтобы на следующий день принять участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте премьера.

«Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая», - сказано в релизе.

Отмечается, что рабочий визит Пашиняна в Россию состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин направил послания лидерам всех стран СНГ, за исключением Молдавии, а также главе Туркменистана. В нем глава РФ поздравил их с Днем Победы.

Ранее сайт KP.RU рассказал о том, как в России будут отмечать День Победы. Центральным мероприятием станет военный парад, который состоится в 28 городах РФ.