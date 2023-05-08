Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 10:40

Премьер Армении Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Он приедет в Россию по приглашению Владимира Путина
Екатерина КОСОБОКОВА
Премьер Армении Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Премьер Армении Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 8 мая, отправится с рабочим визитом в Москву для того, чтобы на следующий день принять участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте премьера.

«Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая», - сказано в релизе.

Отмечается, что рабочий визит Пашиняна в Россию состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин направил послания лидерам всех стран СНГ, за исключением Молдавии, а также главе Туркменистана. В нем глава РФ поздравил их с Днем Победы.

Ранее сайт KP.RU рассказал о том, как в России будут отмечать День Победы. Центральным мероприятием станет военный парад, который состоится в 28 городах РФ.