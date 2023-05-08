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НовостиПолитика8 мая 2023 11:20

Захарова назвала Зеленского Иудой 21 века после отмены им Дня Победы на Украине

По мнению дипломата, украинский президент таким образом предал своих предков
Екатерина КОСОБОКОВА
Захарова назвала Зеленского Иудой 21 века после отмены им Дня Победы на Украине

Захарова назвала Зеленского Иудой 21 века после отмены им Дня Победы на Украине

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о праздновании 9 мая в стране Дня Европы.

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке», - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Зеленский, отменив празднование Дня Победы на Украине 9 мая, «раз и навсегда предал своих предков».

«И тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя», - резюмировала официальный представитель МИД.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер своим указом установил празднование 9 мая в стране Дня Европы. В документе отмечается, что сделано это в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Помимо этого, президент Украины обратился ко всем с видеообращением в соцсетях, в котором предложил праздновать День Победы во Второй мировой войне 8 мая.