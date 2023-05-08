Захарова назвала Зеленского Иудой 21 века после отмены им Дня Победы на Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о праздновании 9 мая в стране Дня Европы.

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке», - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Зеленский, отменив празднование Дня Победы на Украине 9 мая, «раз и навсегда предал своих предков».

«И тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя», - резюмировала официальный представитель МИД.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер своим указом установил празднование 9 мая в стране Дня Европы. В документе отмечается, что сделано это в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Помимо этого, президент Украины обратился ко всем с видеообращением в соцсетях, в котором предложил праздновать День Победы во Второй мировой войне 8 мая.