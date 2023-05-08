Зеленский объявил 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы

Зеленский объявил 9 мая Днем Европы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая.

«Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза», – говорится в документе, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Как отмечается в указе, День Европы установлен в республике в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Кроме того, Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии Василий Химинец потребовал запретить русским общинам публично праздновать День Победы.

Как писал сайт KP.RU, в апреле парламент Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая.