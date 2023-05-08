Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинской армии в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Водяное ДНР и Кирово Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, еще два склада боеприпасов со снарядами были уничтожены в Верхнекаменском и Краматорске ДНР. Генерал-лейтенант также рассказал, что авиация и артиллерия группировки «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка в ДНР, а также Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска и рханилище топлива рядом с Кировоградом.