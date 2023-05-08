Полковник США Макгрегор: Мировая война ещё не началась только благодаря сдержанности Путина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин - сдержанный политик, который не руководствуется эмоциями во время принятия важных решений. Именно эта его черта сейчас позволяет избегать мировой войны, так как Путин умудряется адекватно реагировать на нерациональные действия Запада. С таким заявлением выступил американский полковник, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас руководствуются именно ими», - говорит Макгрегор.

Военный также уверен в том, что НАТО могут пойти на совершенно неадекватные поступки, видя несостоятельность и критичное положение ВСУ. Среди потенциально-опасных решений - отправка военного контингента альянса на Украину, что неизбежно приведёт к новой мировой войне.

Тем не менее, тяжёлая экономическая ситуация на Западе может удержать НАТО от таких необдуманных решений. К тому же американец уверен, что силы альянса вполне могут и уступить российской армии в прямом столкновении.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в НАТО в очередной раз заявили о том, что примут Украину в альянс только после завершения конфликта.