Суд Берлина оставил в силе запрет на российские флаги в День Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Берлинский суд оставил в силе запрет, ранее введённый на демонстрацию российских флагов во время мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, в том числе на шествиях «Бессмертного полка». Ранее флаги разрешили, однако затем полиция Берлина это решение обжаловала.

«Административный суд счел нашу жалобу обоснованной. Использование российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты на обозначенных мемориалах по-прежнему запрещено», - сообщили в пресс-службе полиции Берлина.

В ведомстве подчеркнули, что запрет касается только мероприятий, которые пройдут в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Также он не коснётся ветеранов Великой Отечественной войны и дипломатов.

При этом запрещено ещё и исполнение военных песен, демонстрация символики и выступления с призывами, которые могут быть расценены как «одобрение или прославление специальной военной операции РФ на Украине». Всё это делается, якобы, чтобы достойно почтить память героев войны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на тех же мероприятиях в Берлине полиция разрешила использование флагов и символики Украины.