Вице-премьер Польши Блащак заявил о передаче Украине десяти истребителей МиГ-29 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Польша уже передала Украине десять истребителей МиГ-29 из четырнадцати обещанных. Об этом заявил во время интервью польскому телевидению вице-премьер, министр национальной безопасности страны Мариуш Блащак.

«Мы поставили десять МиГ-29 на Украину», - говорит чиновник.

Об этом он сообщил после встречи с коллегой из Канады, Анитой Ананд, в Оттаве. Напомним, что ранее Польша обещала Киеву 14 таких истребителей, однако в Варшаве указывали на то, что могут передать ВСУ вовсе весь флот МиГ-29, какой есть у страны в распоряжении. Численность при этом не указывалась.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Польша проявляет такую заботу о киевском режиме далеко не просто так. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал польскому лидеру Анджею Дуде земли Западной Украины за то, что Варшава будет активно и качественно поддерживать Киев в конфликте с Россией.