Reuters: НАТО привели в повышенную боевую готовность «воздушную полицию» над Чёрным морем Фото: REUTERS

Североатлантический альянс привёл в повышенную боевую готовность подразделения своей так называемой «воздушной полиции» над акваторией Чёрного моря. Официально причиной для этого стало недавнее сближение российского истребителя с пограничным самолётом Польши, о чём сообщило агентство Reuters.

«Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета Frontex над Черным морем вблизи Румынии», - говорится в сообщении.

Министерство обороны России, в свою очередь, ещё раз подчеркнуло, что российские самолёты выполняют полёты в полном соответствии с международными правилами над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются с самолётами других государств.

Ранее KP.RU сообщил о том, что польская пограничная служба обвинила Россию в том, что российский истребитель, якобы, трижды опасно сблизился с их самолётом, из-за чего судно потеряло высоту и его пришлось экстренно приземлять.