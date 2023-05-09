Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога была объявлена в нескольких областях Украины, а также в Киеве.
Как писал сайт KP.RU, на Украине в Харькове прогремели три взрыва. Каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщалось.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Позже украинские СМИ написали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.
Отмечалось что в Соломенском районе Киева после взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Кроме того, в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.