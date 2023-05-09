Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее тревога была объявлена в нескольких областях Украины, а также в Киеве.

Как писал сайт KP.RU, на Украине в Харькове прогремели три взрыва. Каких-либо подробностей о взрывах и их причинах не сообщалось.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Позже украинские СМИ написали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось о второй и третьей волнах взрывов в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что прошлой ночью на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Отмечалось что в Соломенском районе Киева после взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом.

Кроме того, в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.