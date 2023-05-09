«Остановись сейчас же, клоун». Зеленского осудили за принятие нового закона о Дне Победы над нацизмом

Зеленского обвинили в фальсификации истории из-за закона о Дне Победы над нацизмом Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского резко раскритиковали за новый законопроект о праздновании Дня Победы над нацизмом 8 мая. В своем микроблоге в Twitter политик сообщил о внесении документа в Верховную Раду, после чего пользователи обрушились на него с осуждениями.

«Из этой публикации следует – нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине. Мы отмечаем этот праздник 9 мая, а не 8», – заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Остановись сейчас же, клоун», – написал пользователь Mania Saeed.

«Ты трус и позор для всего мира», – прокомментировал GokudoCat.

«Меня зовут Зеленский, и я фальсифицирую историю», – пошутил пользователь с ником Tikhon.

Напомним, накануне президент Украины подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая. Он также предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.