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НовостиВ мире9 мая 2023 4:28

«Остановись сейчас же, клоун». Зеленского осудили за принятие нового закона о Дне Победы над нацизмом

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в фальсификации истории из-за закона о Дне Победы над нацизмом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленского обвинили в фальсификации истории из-за закона о Дне Победы над нацизмом

Зеленского обвинили в фальсификации истории из-за закона о Дне Победы над нацизмом

Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского резко раскритиковали за новый законопроект о праздновании Дня Победы над нацизмом 8 мая. В своем микроблоге в Twitter политик сообщил о внесении документа в Верховную Раду, после чего пользователи обрушились на него с осуждениями.

«Из этой публикации следует – нацисты, нацизм, Украина. Ни слова про роль Красной армии или Советский Союз. Ты на неправильной стороне истории и сейчас устанавливаешь нацизм на Украине. Мы отмечаем этот праздник 9 мая, а не 8», – заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Остановись сейчас же, клоун», – написал пользователь Mania Saeed.

«Ты трус и позор для всего мира», – прокомментировал GokudoCat.

«Меня зовут Зеленский, и я фальсифицирую историю», – пошутил пользователь с ником Tikhon.

Напомним, накануне президент Украины подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая. Он также предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.