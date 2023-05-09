Владимир Путин поприветствовал ветеранов на трибуне перед началом парада Победы в Москве

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин перед началом парада Победы на Красной площади в Москве лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья.

Он шел в сопровождении высокопоставленных гостей парада Победы и лидеров соседних стран.

С каждым из ветеранов, присутствовавших на трибуне, Владимир Путине немного пообщался, а после этого присел рядом с ними в ожидании начала парада Победы. Ветераны поблагодарили его за такую организацию великого праздника и желали президенту крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Парад Победы в честь 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Владимир Путин пригласил на торжественное мероприятие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и многих других.

Сайт KP.RU проводит онлайн-трансляцию военного парада Победы на красной площади.