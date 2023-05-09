Путин заявил, что в ряде стран Европы создают культ нацистов

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во время выступления на параде Победы на Красной площади в Москве Владимир Путин заявил, что сейчас в Европе создают целый культ нацистов, снося памятники великим полководцами и забывая об их великих подвигах.

— Похоже, они забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство. Кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради народов Европы. Мы видим, как в ряде стран Европы сносят памятники великим полководцам, создают культ нацистов, — сказал Путин.

Он назвал главной целью этих людей — распад и уничтожение России, но опыт в борьбе с подобными угрозами — бесценное наследие страны, который поможет добиться установления многополярного мира.

Также он добавил, что только в таком случае у всех стран будут равные условия для развития, а движение к многополярному мироустройству уже обретает свою силу.

Перед проведение парада в честь 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин лично поприветствовал ветеранов, узнав о состоянии и здоровья и выразив им свою благодарность.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве.