Путин: против России развязана настоящая война

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во время выступления на параде Победы на Красной площади в Москве Владимир Путин заявил, что сейчас в Европе создают целый культ нацистов, снося памятники великим полководцами и забывая об их великих подвигах.

— Похоже, они забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство. Кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради народов Европы. Мы видим, как в ряде стран Европы сносят памятники великим полководцам, создают культ нацистов, — сказал Путин.

Он добавил, что это откровенный реваншизм тех, кто готовил новый поход на Россию. Украинский народ оказался заложником госпереворота и режима западных хозяев. При этом Владимир Путин добавил, что все народы СССР внесли свой вклад в общую Победу, которую никто и никогда не забудет.

После этого президент объявил минуту молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее во время выступления на параде Победы Владимир Путин заявил, что хочет видеть будущее России стабильным и мирным.

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