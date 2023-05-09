Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим сражением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не стоит рассматривать контрнаступление украинских войск, как решающее сражение, «которое все решит». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— Не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба конфликта, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, — заявил Подоляк.

Также он добавил, что контрнаступление не будет вопросом одной недели или даже одного месяца, а впереди могут быть и неудачные события.

Ранее KP.RU рассказывал, что Киев боится, что контрнаступление украинских войск не оправдает ожидания Запада. Из-за этого руководство Украины пытается «занизить ожидание» от контрнаступления ВСУ.