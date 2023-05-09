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НовостиПолитика9 мая 2023 10:05

Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим сражением

Он заявил, что не будет никакого продвижения Украины вперед
Роман ПОЛОСИКОВ
Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим сражением

Подоляк призвал не считать контрнаступление ВСУ решающим сражением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не стоит рассматривать контрнаступление украинских войск, как решающее сражение, «которое все решит». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— Не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба конфликта, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, — заявил Подоляк.

Также он добавил, что контрнаступление не будет вопросом одной недели или даже одного месяца, а впереди могут быть и неудачные события.

Ранее KP.RU рассказывал, что Киев боится, что контрнаступление украинских войск не оправдает ожидания Запада. Из-за этого руководство Украины пытается «занизить ожидание» от контрнаступления ВСУ.