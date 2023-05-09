Девять административных и одно уголовное дело возбудили в Латвии за возложение цветов к памятникам ВОВ, фото: Захарченко Наталья

Сегодня, 9 Мая, в Латвии прошли задержания местных жителей, которые хотели отпраздновать День Победы возложив цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны, либо пройдя по улицам городов с символикой праздника. Сообщается о как минимум шести задержаниях, о чём написала пресс-служба латвийской полиции.

Известно, что было возбуждено девять административных, и одно уголовное дело только за то, что люди клали цветы к памятникам советским солдатам и носили символику праздника - георгиевскую ленту, серп и молот, флаг СССР и так далее.

Сообщается и о двух конкретных случаях подробнее. Так, местные СМИ пишут, что полиция заставила инвалида-колясочника снять с себя ветровку, на которой было вышито слово «Россия». Другой случай произошёл ночью - агентство Delfi пишет, что полиция задержала четверых молодых людей, которые возложили цветы к памятникам, и украсили их ленточками в цветах российского флага и георгиевского креста.

Начальник госполиции Латвии Армандс Рукс объяснил эти репрессии «нежеланием проявления толерантности к тем, кто прославляет военную агрессию».

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Берлине полиция запретила использование российских флагов во время празднования Дня Победы, но разрешила украинские флаги и символику киевского режима.

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