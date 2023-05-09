Российские войска сбили украинский самолет Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны в прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Вооруженных сил Украины. Произошло это в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 мая, проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», - заявил Конашенков в ходе очередного брифинга.

Он добавил, что за прошедшие сутки также были перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У".

Помимо этого, российские войска уничтожили 10 дронов ВСУ в различных населенных пунктах Украины.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что во вторник, 9 мая, ВС РФ поразили пункты временной дислокации резервов украинской армии высокоточным оружием большой дальности. Подчеркивалось, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

Как писал сайт KP.RU, ранее истребитель Су-35 ВКС РФ сбил украинский военный самолет во время патрулирования в рамках спецоперации.