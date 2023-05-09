Российские войска уничтожили около 110 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Краснолиманском и Купянском направлении за сутки было уничтожено 110 украинских бойцов и наемников. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Огнем артиллерии «Западной» группировки войск и ударами авиации были поражены украинские подразделения в районе населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери ВСУ там составили до 35 человек.

Также удалось уничтожить один танк, несколько единиц военной техники и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении были нанесены удары по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Удалось уничтожить до 75 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.