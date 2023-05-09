Полиция Кишинева собирает досье на людей, отказывающихся снимать георгиевские ленты в День Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Молдавии, Кишиневе, полиция требует от участников мероприятий, посвящённых Дню Победы, снимать с себя георгиевские ленты. На тех, кто отказывается это делать, начинают собирать досье и фиксируют их лица на камеру. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Силовики ходят среди празднующих людей и заставляют их снимать запрещённую в стране георгиевскую ленту. Если кто-то отказывается - его начинают снимать на камеру, так чтобы в кадр попало лицо человека.

Игорь Додон, лидер Партии социалистов Республики Молдова, уже заявил о том, что это незаконные действия. Партия откроет горячую линию для всех граждан, которые попали под репрессивные действия молдавской полиции, и пообещал помочь каждому избавиться от навязанных санкций и штрафов. Юристы уже подготовили все необходимые для этого документы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Латвии полиция задерживает и возбуждает административные и уголовные дела в отношении людей, которые возлагают цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.