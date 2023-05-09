Путин высоко оценил вклад Минска в обеспечение безопасности Союзного государства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Минска в обеспечение безопасности Союзного государства. Именно об этом сказано в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказали в пресс-службе главы белорусского государства.

— В России высоко ценят активное участие белорусских друзей в обеспечении безопасности Союзного государства. Уверен, что, объединяя усилия и опираясь на добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы россияне и белорусы смогут преодолеть любые испытания, — процитировали текст послания Путина в пресс-службе президента Белоруссии.

Также отмечается, что в послании подчеркнуто, что в сердцах россиян и белорусов День Победы всегда был и будет символом героизма и мужества, а народ никогда не забудет подвиги фронтовиков.

Владимир Путин попросил передать всем ветеранам, проживающим в Белоруссии, слова искренней благодарности и пожелать доброго здоровья.

Ранее президент России поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде он заявил, что сейчас мир снова находится на переломном рубеже.