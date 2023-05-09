Читатели Daily Mail восхитились речью Путина на параде Победы в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, высказался о современной политике коллективного Запада и указал на то, что европейские и американские лидеры делают всё возможное, чтобы избежать мирного решения конфликта. Со словами российского лидера согласились многие читатели британской газеты Daily Mail.

«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал этот конфликт, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно», — написал пользователь с ником Spiritfiremsp.

Другие пользователи указали на то что Путин, в отличие от западных политиков, говорит правду о ситуации, и в частности об агрессии Европы и США. Некоторые поблагодарили российского президента за празднование годовщины победы над нацистами, иные подчеркнули, что Путин хочет мира, в отличие от того же президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU приводил полную речь президента России Владимира Путина, которую он произнёс на параде Победы в Москве 9 Мая 2023 года.

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