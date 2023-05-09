«Развязанная война», катастрофа Украины и молитвы россиян: о чем Владимир Путин сказал в своем обращении к народу на Параде Победы

Вся первая часть обращения Владимира Владимировича получилась о международной обстановке Фото: REUTERS

В Москве прошел парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Владимиром Путиным на трибунах находились лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Политики прилетали 8 и 9 мая.

По традиции, лидеры стран сидели в шахматном порядке, рука об руку с ветеранами. Владимир Владимирович в 20-й раз за свою карьеру президента произнес торжественную речь:

- Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность, - заявил президент.

- Для нас, для России нет враждебных, недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, - добавил он.

Вместе с Владимиром Путиным на трибунах находились лидеры стран СНГ Фото: REUTERS

Вся первая часть обращения Владимира Владимировича получилась о международной обстановке.

- Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам. Сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление, - возмутился глав страны.

Он объяснил, зачем это делается.

- Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира, их цель добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права. Задушить любые суверенные центры развития, - сказал российский лидер.

Дальше он признал, что народ Украины столкнулся с настоящей катастрофой.

- Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов, - отметил Путин.

При этом, президент рассказал о признании заслуг всех стран, боровшихся с Германией:

- Отдаём должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств.

После минуты молчания Владимир Владимирович вспомнил об участниках СВО.

- Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами – ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь, - заявил глава страны.

- Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас, - заверил российский лидер.

В конце торжественной речи Владимир Владимирович напрямую обратился к бойцам спецоперации, присутствовавшим на Красной площади:

- Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые Силы! За Победу! – воскликнул верховный главнокомандующий.

После парада Владимир Владимирович вместе с лидерами СНГ отправился в Александровский сад, чтобы возложить цветы к мемориалам городам-героям.