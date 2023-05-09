Military Watch: Военные США не понимают как Россия смогла подавить реактивные системы HIMARS на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их (ракеты систем HIMARS). При этом остается непонятным, как российские Вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем», — пишут авторы статьи.

Согласно данным издания, «Хаймарсы» на Украине, которые ВСУ применяют против России, постепенно становятся всё менее эффективны, а их точность оставляет желать лучшего, хотя прежде такого не случалось. По мнению военных экспертов, российские войска каким-то образом смогли нарушить работу систем залпового огня, из-за чего они растеряли значительную долю своего боевого потенциала.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 28 апреля 2023 года украинские неонацисты обстреляли из американских систем HIMARS Донецк. Одна из ракет попала прямо в маршрутное такси. Все пассажиры, мирные жители, погибли на месте.